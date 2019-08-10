لو هتخرج فى العيد.. احمى نفسك من الحر والبس طاقية وحط صن بلوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى الأعياد يحرص المثيرون على الخروج للحدائق والسينمات والأمان المختلفة كنوع من الترفيه والفرحة وخصوصا للأطفال، ولكن فى الحر الشديد قد يتعرض الكثيرون لمشاكل صحية والتهابات جلدية وقد يتعرضون لضربة الشمس. وحسب ما ذكره موقع cdph فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها قبل الخروج فى العيد لتجنب مخاطر الحر الشديد.

الخروج 1:ينصح بعدم الخروج فى وقت الظهيرة وذلك لتجنب الحر الشديد والتهابات الجلد، ولكن ينصح بالخروج بعد الساعة 5 عصرا. Advertisements 2:يجب ارتداء ملابس قطنية خفيفة ، لتجنب العرق والحر الشديد،مع ارتداء قبعة على الرأس للوقاية من ضربات الشمس. 3:يجب وضع كريم واقى للشمس قبل الخروج من المنزل فى وقت الظهيرة وذلك للوقاية من اسمرار والتهاب البشرة نتيجة التعرض للشمس الحارقة. 4: ينصح بعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة والحرص على الخروج فى الاماكن الهادئة والتى يوجد بها تهوية وذلك للوقاية من الاختناق والإغماء نتيجة الحر. 5:يجب الاهتمام بشرب المياه والسوائل الطبيعية طوال اليوم لتجنب الجفاف والتعب الشديد بسبب الحر.

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