شكرا لقرائتكم خبر عن للحجاج.. أكمل المناسك بأمان.. نصائح للحفاظ على عينيك من الحرارة المرتفعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقفت جموع الحجاج على صعيد عرفات داعين الله أن يتقبل دعواتهم فى يوم الركن الأعظم وسط أجواء حارة للغاية، وارتفاع درجات الحرارة التى تخطت حاجز الخمسين درجة مئوية، مما يؤدى إلى إصابة العديد من الحجيج بمشكلات صحية مثل هبوط ضغط الدم نتيجة للعرق الغزيز وأيضا ضربات الشمس وبعض حرقة العينين نتيجة لحرارة الجو خلال أيام مناسك الحج، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية " واس" هناك بعض النصائح لحماية العين من ارتفاع درجة الحرارة.

نصائح للحجاج لحماية أعينهم من ارتفاع درجات الحرارة :

1- استخدام قطرات العين المرطبة، خاصةً التي تحتوي على الدموع الصناعية، أثناء السعي والطواف، لوقاية العين من الجفاف.

2- استخدام قطرات المضادات الحيوية، لتجنب الإصابة بالعدوى أثناء التواجد فى المناسك ورومى الجمرات.

3- استخدام النظارات الشمسية والشمسيات، لحماية العين من مخاطر الأشعة فوق البنفسجية والحرارة الشديدة.

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4- تجنب فرك العين باليد لعدم نقل العدوى إلى العين نظرا لإمكانيه احتواء اليدين على الميكروبات لعدم استخدام الصابون خلال الاحرام.

5- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

6- اغسل وجهك بالماء البارد فى حاله الشعور بحرقه بالعين أو احمرارها.

7- لمرضى السكري والضغط ضرورة الانتظام فى تناول الأدوية لأنهم من أكثر الأمراض التى لها تأثير سلبى على العينين .