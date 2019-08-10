لا حالات وبائية في الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إن الوضع الصحي لحجاج بيت الله الحرام مطمئن، ولم تسجل أي حالة وبائية، موضحاً أنَّ الخطط المُنفَّذة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الدول لضمان سلامة حجاجها خصوصاً من الأمراض المعدية تسير وفق ما خطط لها.



وأضاف الربيعة أنَّ موسم الحج يشهد توافد أكثر من مليوني شخص يجتمعون في مكان محدود ولا يوجد مثل هذا الاجتماع في العالم يأتون من أكثر من 102 دولة، "ونحن حريصون على خلو الحج من الأمراض المعدية وضمان سلامة الحجاج حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين ويتموا حجهم بكل سلام".

وعن استعدادات وزارة الصحة لموسم حج هذا العام، قال: "نستعد لفترات طويلة للحج ويتم التنسيق لتجهيز مجموعة من المستشفيات، فلدينا 25 مستشفى في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة لخدمة حجاج بيت الله الحرام فيها أكثر من 5 آلاف سرير، كذلك لدينا في المشاعر قرابة 30 ألف شخص من أبطال الصحة لخدمة الحجاج، إضافة إلى استعدادات كبيرة في كل المنافذ والمشاعر المقدسة، ففي مشعر عرفات على سبيل المثال لدينا 4 مستشفيات تعمل فقط لهذا اليوم لتقديم أفضل خدمة وأفضل رعاية للحجاج، إضافة إلى عيادات متنقلة تقدم الخدمات في المواقع مباشرة، ولدينا قرابة أكثر من 100 عيادة متنقلة تكون قريبة من تجمعات الحجاج لتقديم الخدمات الإسعافية بشكل عاجل لمن يحتاج لها.