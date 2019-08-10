لمرضى النقرس.. 150 جراما من اللحوم تكفي يوميا

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العين الإخبارية - أسماء عليالسبت 2019/8/10 04:08 م بتوقيت أبوظبي
مريض النقرس يبتعد تماما عن تناول الكبد والكلاوي والقلب
النقرس من الأمراض التي تصيب المفاصل، وذلك نتيجة زيادة حمض اليوريك في الدم، وتظهر أعراضه بنوبات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل.
ومع حلول عيد الأضحى المبارك يعاني مرضى النقرس عدم قدرتهم على تناول اللحوم التي تتسبب في حدوث مشكلات صحية لهم وزيادة في أعراض المرض، لذلك يقدم استشاري التغذية العلاجية بمصر الدكتور أحمد عمر سالم عدة نصائح مهمة لمرضى النقرس تمكنهم من تناول لحوم العيد بشكل آمن.
وينصح استشاري التغذية العلاجية بترشيد كمية اللحوم التي يتناولها مريض النقرس، بحيث يسمح بتناول 150 جراما من اللحوم الحمراء بدون دهون كل يوم، والابتعاد تماما عن تناول الكبد والكلاوي والقلب من الأضحية، لأنها تحتوي على نسبة أعلى من المركبات التي تسبب زيادة مستويات النقرس.
وأوضح أنه على مريض النقرس تجنب السكريات المحتوية على فركتوز حتى لا تسبب تفاقم مشكلة النقرس خاصة خلال أيام عيد الأضحى وتناول كميات من اللحوم، مع الحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل طوال اليوم لا تقل عن 8 أكواب.
وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أهمية تناول النشويات كمصدر للكربوهيدرات لإمداد الجسم بالطاقة، بديلا عن الدهون غير الصحية، مشددا على أن مريض النقرس عليه الانتباه جيدا وحساب السعرات الحرارية التي يتناولها في الوجبات اليومية، بالإضافة إلى تناول الأنواع المختلفة من الفواكه والخضراوات بشكل كبير بجانب كميات قليلة من اللحوم للمساعدة على الشعور بالشبع.
وأخيرا نصح استشاري التغذية العلاجية بالقاهرة الدكتور أحمد عمر سالم بضرورة الانتظام على الأدوية العلاجية التي يتناولها مريض النقرس بشكل طبيعي لمرض النقرس والموصوفة من قبل الطبيب المتابع للحالة.
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