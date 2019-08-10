"الصحة السعودية" تقدم خدماتها لـ316 ألف حاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الصحة السعودية إنَّ مستشفياتها ومراكزها الصحيّة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأضافت الوزارة أنَّ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم الـ8 من شهر ذي الحجة بلغ 316 ألفاً و919 حاجاً وحاجة، إذ تمَّ إجراء 29 عملية قلب مفتوح و685 قسطرة قلبية.

وأجريت 1938 عملية غسيل كلوي و102 عملية مناظير، بينما احتاج 2475 حاجاً وحاجة لتلقي العلاج داخل إلى المستشفيات، وتمَّ تسجيل 7 حالات ولادة.