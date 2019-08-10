شكرا لقرائتكم هل ينجح العلماء في "طباعة" قلب من الكولاجين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن علماء أميركيون، الخميس، أنهم نجحوا في تصنيع أجزاء من القلب من الكولاجين باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد عبر تقنية متقدمة يقولون إنهم يمكن أن ينتجوا من خلالها أعضاء كاملة في يوم من الأيام.

وهذه التقنية المستخدمة والتي فصّلت في مجلة "ساينس"، تتيح إعادة إنتاج الهياكل البيولوجية المعقدة في جسم الإنسان بأعلى مستوى من الدقة حتى الآن. وبعد ذلك، تدمج الهياكل المنتجة مع الخلايا الحية والشعيرات الدموية بدقة 20 ميكرومتراً، وهي نسبة أكبر بكثير من معظم الطابعات الثلاثية الأبعاد المستخدمة لإنتاج هياكل من البلاستيك.

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وقال آدم فاينبرغ، وهو أستاذ في هندسة الطب الحيوي بجامعة كارنيغي ميلون في بنسلفينيا، الذي شارك في كتابة البحث لوكالة فرانس برس: "ما تمكنا من إظهاره هو أنه يمكنك طباعة صمام قلب من الكولاجين".

وتابع فينبرغ: "لم نضعها بعد في جسد حيوان، لكننا أنشأنا نظاماً يمكنه محاكاة ضغط الدم ومعدل تدفقه في جسم الإنسان ووضعناه فيه وتبين أنه يعمل".

والكولاجين هو مادة مثالية لأنه موجود في كل الأنسجة البشرية. وفي البداية، أعطت محاولات الطباعة الأولى نتائج هلامية، لكن العلماء في جامعة كارنيغي ميلون نجحوا في جعله صلباً بعدما أجروا تعديلات في الرقم الهيدروجيني.