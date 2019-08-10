شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف روشتة التخلص من الاكتئاب والحزن.. من استشارى الطاقة الحيوية أحمد شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في كثير من الأوقات نشعر بحالة من الحزن والاكتئاب، أحيانا تكون هذه الحالة خلفها أسباب وأحيانا تحدث بدون أسباب واضحة، ويتساءل كثيرون عن كيفية التخلص من هذه الحالة إذا سيطرت عليهم لفترات طويلة.

جراند ماستر أحمد شعبان استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والريكي والحاسة السادسة يوضح في التقرير التالي طرق بسيطة للتخلص من مشاعر الاكتئاب والحزن.

وأوضح جراند ماستر أحمد شعبان في حديثه لـ ”الخليج 365” إن التخلص من حالات الحزن والاكتئاب التي تسيطر على الإنسان لفترات طويلة يجب أن التخلص أولا من جميع الطاقات السلبية المختزنة داخله، لاسيما إن الطاقة السلبية تمثل عبء كبير على الإنسان، وتشعره بالتعب والإرهاق وألام في الجسم، ويحبطه ويقلل من عزيمته، وعندما يتخلص من الطاقة السلبية تصبح حالته افضل.



4 وظائف لشاكرا القاعدة في جسم الانسان

وأشار إلى إن هناك مراكز وشاكرات للطاقة في جسم الانسان، من هذه الشاكرات شاكرا القاعدة والتي توجد في نهاية العمود الفقري، وهي مسئولة عن النشاط والحيوية في الانسان، وتزود الطاقة الايجابية وتعطيه شعور بالإرادة القوية، ويصبح الانسان قادر على مواجهة أي صعوبات أو حواجز قد يتعرض لها، وتجعل الإنسان يخرج سريعا من أي حالة من الحزن والاكتئاب .



طرق لتنشيط شاكرا القاعدة

واستطرد حديثه قائلا إن هناك بعض التدريبات التي تساعد على تنشيط شاكرا القاعدة أو "العصعص" مثل ممارسة رياضة المشي باستمرار وبانتظام، أو ممارسة رياضة الجري، أو الاشتراك في نادي رياضي "جيم" لإجراء العديد من التمارين التي تركز على عضلات القدمين، مشيراً إلي إن من اهم التمارين لتنشيط شاكرا القاعدة هو تمرين السكوات، فهو يزيد الطاقة في الجسم وفي شاكرا القاعدة ويزيد النشاط في جسم الانسان، ويقضي تماما على الشعور بالحزن والاكتئاب، والشعور بالكسل والارهاق.

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