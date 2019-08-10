شكرا لقرائتكم خبر عن العيد فرحة.. نصائح لقضاء أيام عيد الأضحى بدون نزلات معوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيد الأضحى من المناسبات الهامة عند المصريين، يستعدون له كثيرا بتجمع العائلة للمشاركة فى ذبح الأضحيات وتناول الطعام مع بعضهم البعض، ويتخلل هذه الوجبات أطباق دسمة ومليئة بالسعرات الحرارية والدهون صعبة الهضم، مما يؤدى إلى الاصابة بالنزلات المعوية، كما أن الأطفال يفضلون تناول الحلوى والأطعمه بخارج المنزل التى قد تكون ملوثة وتؤدى أيضا إلى إصابتهم بمشاكل صحية خطيرة أكثرها شيوعا التلبك المعوى والنزلات والإسهال.

ووفقا لموقع" webmed" أن السبب الرئيسي وراء سوء حاله الهضم والإصابة بالنزلات المعوية والاسهال خلال أيام العيد نتيجة للعادات الخاطئة التى يقع فيها الكثيرين، مثل عدم تناول وجبه الافطار فى مواعيدها المحدده وتناول وجبه الغذاء على معده فارغه وما تتسم به من أطباق ثقيله ودسمه ومليئة بالدهون ، وتكون النتيحة الاصابه بالتلبك المعوى وحالات الاسهال .

أيضا من أكثر العادات السيئة خلال عيد الأضحى المبارك هى تناول الوجبات الدسمه مثل الفته ولحم الضأن الذى يتميز بزيادة نسبة الدهون به التى تؤدى إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم وبها كميات كبيرة من الدهون عند تناولها تؤدى إلى حدوث حاله من التلبك لمعوى والاسهال .

وأيضا عند تبادل الزيارات العائلية يتم تقديم الحلوى والعصائر الغنيه بنسب عاليه من السكر والسعرات الحراريه التى يكون لها تأثير الملين وتؤدى أيضا للإصابة بالإسهال.

تنال الكافيين بنسب مرتفعه مثل القهوة، الشوكلاتة، المشروبات الغازية يؤدى إلى زيادة نسبة الحموضة والاصابه بالاسهال ومشاكل المعده .

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اقبال الاطفال بشده على الأطعمه خارج المنزل والتى قد تكون مكشوفه وغير مضمون سلامتها قد يؤدى إلى الاصابه بحالات التسمم والاسهال لما تحتويه من الجراثيم والميكروبات المسببة لخطر التسمم وبالتالي زيادة فرص الاصابة بالاسهال.

نصائح هامة لعدم الاصابه بالنزلات المعوية والاسهال فى أيام العيد:

- نظم وجباتك وتناول وجبه الافطار صباحا أمر ضرورى جدا للحفاظ على الصحه.

- عدم تناول الحلوى بكميات كبيرة.

- عدم الافراط فى شرب مشروبات الكافيين.

- تناول لحوم الضأن بإعتدال وعدم الاكثار منها.

- التقليل من الوجبات الدسمه كالفته والرقاق.

- عدم تناول أى أطعمه خارج المنزل للتأكد من سلامتها.

- تناول الفواكه والخضراوات الطازجه الغنيه بالألياف لتسهيل عمليه الهضم.