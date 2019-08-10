3 نصائح تحمي عينيك من الحرارة خلال الحج

تعد العين من أكثر الأعضاء حساسية من المتغيرات الجوية، ومع موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة يجب أن ينتبه الحجاج لسلامة أعينهم.

وحذر الدكتور أشرف شعراوي أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وغير المباشرة التي تنعكس من الأسطح، ونصح باستخدام نظارات الشمس و"الشمسيات".

وقال: "عند حدوث أي إحمرار يجب استخدام القطرات أو المياه الباردة للحفاظ على سلامة العين".

ووجه شعراوي عددا من النصائح لحجاج بيت الله الحرام لتجنب بعض المخاطر الصحية التي قد يواجهونها أثناء أدائهم الفريضة، ومنها تلك المشكلات المتعلقة بالعين وسلامتها كالتالي:

Advertisements

- استخدام قطرات العين المرطبة التي تحتوي على الدموع الصناعية، خاصة أثناء السعي والطواف، إذا كان ذلك في فترة سطوع الشمس، لأن موسم الحج هذا العام في توقيت شديد الحرارة.

- استخدام قطرات المضادات الحيوية لتجنب الإصابة بالعدوى أثناء التواجد في الأراضي المقدسة.

- استخدام النظارات الشمسية لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية والحرارة الشديدة التي قد تؤدي إلى الإصابة بجفاف العين.





وشدد شعراوي على مرضى السكري والضغط بضرورة تناول أدويتهم بانتظام حتى لا تحدث مضاعفات على الشبكية اثناء هذه الفترة، مع تجنب القيام بمجهود بدني عال، خصوصا إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الشبكية.