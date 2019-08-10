دليل الحاج لحلاقة آمنة.. لا تستخدم "الأمواس" مرتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذّرت وزارة الصحة السعودية ضيوف الرحمن من استخدام أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة أو تلك التي استخدمها غيرهم؛ للحد من انتقال بعض الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم ومن أخطرها فيروسات التهاب الكبد من نوع "ب" و"ج".
ودعت الوزارة حجاج بيت الله الحرام إلى استعمال أدواتهم الشخصية مثل أمواس الحلاقة أو الشفرة لمرة واحدة، ثم يرمى في مكان مخصص، أو اختيار الحلاق المصرح له فقط وتذكيره بغسل يديه جيدًا بالماء والصابون قبل الحلاقة أو التقصير، واستخدام الأمواس ذات المقبض فقط التي تستعمل لمرة واحدة.
إضافة إلى تجنب المشاركة في استخدام أي أنواع أخرى، بما في ذلك مقابض الأمواس التي يجري تغيير شفرة الحلاقة بعد كل زبون وتجنب مشاركة الآخرين نهائيًا في الأدوات الأخرى كأدوات إزالة بقايا الشعر أو قطع الأسفنج أو استخدام ما يسمّى "الشبة".
وأشارت إلى أنَّ استخدام أدوات الحلاقة الخاصة بالحاج أو المعتمر هي الطريقة الأمثل للحماية من الأمراض المعدية.
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