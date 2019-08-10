شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تتعب.. اعرف ممكن تاكل لحمة فى العيد ولا لأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فى العيد تكثر العزائم والولائم المليئة باللحوم الحمراء، ولكن هناك بعض المرضى الممنوعين من تناول اللحوم نظرا لحالتهم الصحية، لذلك يقدم الخليج 365 الممنوعين من تناول اللحوم فى العيد حسب ما ذكره موقع foodrevolution وهى :



اللحوم

1:مرضى النقرس، من الممنوعين من تناول اللحوم نظرا لحالتهم الصحية، فتناول اللحوم سبب لهم الم شديد فى المفاصل والعضلات.

2:ينصح مرضى السمنة بتجنب تناول اللحوم الدسمة حيث انها تزيد من تراكم الدهون وتعرضهم للتعب الشديد.

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3:مرضى الكبد الدهنى ممنوعين من تناول اللحوم الدسمة والحمراء حتى لا تسبب تضخم الكبد.

4:ينصح مرضى القلب من عدم الافراط فى تناول اللحوم الحمراء فى العيد، وذلك للوقاية من تصلب الشرايين والجلطات.

5:مرضى الفشل الكلوى ممنوعين من تناول اللحوم الحمراء والدسمة نظرا لتأثيرها على صحة الكل.

وينصح المرضى بتناول الخضراوات والفواكه بدلا من الأطعمة الدسمة أو تناول كميات بسيطة من اللحوم وينصح أن تكون مشوية للتخلص من الدهون التى تحتوى عليها اللحوم.