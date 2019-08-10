شكرا لقرائتكم خبر عن خلى العيد يعدى على خير وبلاش كرياتين على شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "العيد يعنى مكواه وصبغة وكرياتين" وتحرص العديد من الفتيات على فرد الشعر وتلوينه قبل العيد كنوع من التغيير والبهجة، ولكن قد يسبب ذلك تلف الشعر وسقوطه، خصوصا فرد الشعر بالكرياتين الذى يحتوى على نسبة عالية من الفورمالين وهى من المواد التى تضر صحة الشعر. لذا نقدم أضرار الكرياتين على صحة الشعر وفقا لما ذكره موقع healthline الشعر 1: يحتوى الكرياتين على نسبة عالية من الفورمالين الذى يزيد خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة وخصوصا سرطان الرئة. 2: استنشاق الكرياتين يسبب مشاكل فى الجهاز التنفسى والجيوب الأنفية وقد يسبب الاختناق. Advertisements 3:يسبب الكرياتين مشاكل فى الجلد ومنها الالتهاب والاحمرار والحكة الشديدة. 4: يؤثر على صحة العين ويسبب تهيج شديد والتهاب واحمرار بها. 5: يسبب الكرياتين تساقط الشعر وتلفه وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد الكيميائية. وينصح بتجنب فرد الشعر بالكرياتين والمواد الكيميائية واستبدالهم بالزيوت الطبيعية لفرد الشعر ومنها زيت الزيتون والجرجير وجوز الهند، وغيرها من الطرق الطبيعية الأخرى.

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