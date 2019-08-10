شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 3 أكواب من القهوة يوميًا يزيد فرص الإصابة بالصداع النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن تناول ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًا من القهوة يزيد بشكل كبير خطر التعرض للصداع النصفى.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتبعت الدراسة 98 شخصا من الذين يعانون من الصداع النصفى "العرضى"، الذى يعرف بأنه يعانى من الصداع المنهك لمدة تصل إلى 14 يومًا فى الشهر، ووجدوا أن تناول ما يصل إلى كوبين من القهوة أو غيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين لم تحدث فرقًا فى فرصتهم للإصابة بالصداع النصفى، ولكن عندما شربوا ثلاثة أكواب ارتفع خطر التعرض للصداع النصفى فى نفس اليوم بنسبة 40%، وإذا كان خمسة أكواب فقد ارتفع بنسبة 161%.



كوب من القهوة

وقالت رئيسة الدراسة "إليزابيث موستوفسكي" من جامعة هارفارد، "لا يبدو أن تناول مشروب أو اثنين من المشروبات التى تحتوى على الكافيين في يوم واحد مرتبط بتطوير الصداع النصفى، لكن قد تترافق ثلاث وجبات أو أكثر مع احتمالات أعلى في الإصابة بالصداع".

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وهناك أكثر من ثمانية ملايين بريطاني - ثلاثة أرباعهم من النساء - يعانون من نوبات الصداع النصفي ، والتي تشمل الدوخة والغثيان والصداع، ويمكن للنوبات أن تستمر من أربع إلى 72 ساعة.

وتؤثر المشكلة على عدد أكبر من الأشخاص أكثر من السكري والربو والصرع مجتمعين ، وهي سادس أكثر أسباب الإعاقة شيوعًا في العالم.