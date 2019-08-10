فوائد الكمُّون وأضراره للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 12:34 مساءً - يعتبر الكمُّون من الأعشاب الطبيعية الشائعة الاستخدام ، والتي تحمل الكثير من الفوائد والمضار للمرأة الحامل وذلك بالإعتماد على طريقة الاستعمال، حيث يتمتع الكمون بمزايا وفيتامينات يعالج ما تعاني منه الكثيرات من الحوامل من مشاكل فقر الدم والغثيان وارتفاع الضغط ، وفي المقابل تشير التجارب إلى أن الإكثار من تناول الكمون يؤدي إلى نتائج عكسية تضرُّ بالمرأة الحامل وتسبب لها مضاعفات سلبية لها ولجنينها منها الاجهاض وانخفاض معدل السكر في الدم.

أخصائية التثقيف الصحي ريم محمد الخالدي، تتحدث حول الكمُّون وفوائده وأضراره للمرأة الحامل، ونوضحها لكم في السطور التالية:

فوائد الكمُّون للمرأة الحامل

يعالج الكمُّون مشكلة فقر الدم التي تصيب الكثير من النساء الحوامل، وذلك لأنه غني بعنصر الحديد، إلى جانب أنه يعالج مشكلة الغثيان التي تصاحب فترة الحمل وخاصة في الشهور الأولى منه، كما يعالج مشكلة ارتفاع ضغط الدم، ويُسهّل عملية الولادة في حالة تعسُّرها.

يعمل على الوقاية من الإنفلونزا والحُمى والإسهال واضطراب الجهاز الهضمي، كما يحتوي الكمُّون على نسبة عالية من حمض الفوليك الضروري جدًا للأم أثناء حملها وخاصة في الفترات الأولى، حيث يحمي الجنين من العيوب الخلقية التي قد يتعرض لها.

مُكمّل غذائي : يحتوي الكمُّون على البوتاسيوم الذي يؤدي إلى امتصاص السوائل داخل الجسم، وتحرير الطاقة من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، إلى جانب أثره في إرسال النبضات العصبية إلى المخ.

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الداعم للعناصر : يحتوي الكمُّون على الحديد، وهو المكون الرئيسي للهيموجلوبين الناقل للأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم وأنسجته، والمرأة الحامل تحتاج إلى ارتفاع نسبة الحديد في الجسم لديها بشكل دائم.

أضرار الكمُّون للمرأة الحامل

الإجهاض وفقد الحمل : يؤدي شرب جرعة زائدة من الكمُّون -دون استشارة الطبيب- إلى الإجهاض، حيث يُنصح به للمرأة التي تعاني عسرَ ولادة، أو التي ترغب في تنظيف الرحم بعد الولادة في فترة النفاس.

لا يُنصح بتناول الكمُّون للمرأة الحامل المقبلة على عملية جراحية من أجل الولادة؛ لأنه يعمل على خفض معدل السكر في الدم بشكل واضح، مما قد يؤثر على سلامة الجنين والأم أثناء الولادة.