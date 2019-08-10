تعلمي كلام الصغار من سنة حتى سنتين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 12:34 مساءً - تطور النطق واللغة لدى طفلك سيؤثر على بقية حياته، كما أن عدد الكلمات التي يقولها بعمر السنتين تعتبر مؤشراً لنجاحه في المستقبل. هناك الكثير مما يمكن فعله لتساعديه على تعلم الكلام وفقاً لخبيرة النطق Nicola Lathey.

كلمات حقيقية

من 12-18 شهراً، ستلاحظين أن الطفل يهم باستخدام كلمات حقيقة كان يحفظها في مخزونه اللغوي، ويجب عليك هنا المشاركة والثناء على ذلك؛ لن يكون الكلام واضحاً، لذا فكري في ماهية ما قد يقوله. سيكون من الصعب تحليل الكلمات، وسيقوم بالتمرن هنا على استخدام عضلات الوجه لإصدار الأصوات. قد تبدو محاولات أولية لقول كلمة مثل "باي" أقرب إلى "داي"، ولكن عليك الإنصات والإثناء ومع التكرار سينجح في قولها بشكل صحيح.

جربي: نفخ بالون وتركه ليطير في الغرفة، وقولي لطفلك: المزيد؟ قد يبتسم أولاً ويتنطط وهو جالس على مؤخرته، ولكن تصرفه يعزز كلمة "المزيد"، وقريباً سيقولها. جربي هذه اللعبة مع فقاعات الصابون وإطلاق السيارات الصغيرة على مجرى خاص ودغدغة الطفل.

روتين اللغة

سيبدأ طفلك في حفظ كلمات مهمة يسمعها كل يوم، يمكنك تعزيز هذا باتباع روتين لغة، أي كلمات تكرر كل يوم في الوقت نفسه، مثلاً عند دخولك غرفة نوم الطفل لأول مرة صباحاً، قولي شيئاً مثل، صباح الخير أيتها الجميلة، هل نمت جيداً؟ تعالي إلى أمك لأحضنك. وافتحي الستائر وقولي صباح الخير للحديقة والأشجار والأرجوحة. وفي الليل كرري الأمر بالإشارة إلى كلمات النوم.

جربي: عند قراءة قصة ما قبل النوم لطفلك، قولي في نهاية كل صفحة "اقلب الصفحة" وسيفهمها الطفل بسرعة ويبدأ تقليد طريقة قولك لها.

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طفلك يقلدك

إن سألت مجموعة من الأهل عن أول كلمات أطفالهم عل الأرجح ستكون "بابا"، نظراً لإدماج الكلمة في حوارات مثل قل تصبح على خير لبابا، أو قل لبابا مع السلامة.

جربي: فكري في أكثر ما يحبه الطفل؛ لأنه سيرغب بالحديث عن ذلك، ثم اخترعي لعبة قائمة على الكلمات المرتبطة بالموضوع. إن كان يحب الناس يمكنك إعداد ألبوم صور أو تجميعها على هاتفك لمجموعة من الأفراد المقربين من العائلة. استخدمي إصبعه للإشارة إلى كل وجه وكل اسم. وبعد عدة محاولات أشيري إلى الوجه ممسكة إصبع الطفل وانظري إليه لعله يقول الاسم.

دمج الكلمات

يكون ذلك من 18-24 شهراً، فبمجرد أن يتقن 50 كلمة سيبدأ دمجها في جمل مكونة من كلمتين، عادة تشمل باي باي وكلمة المزيد، لدعم هذه المهارة يمكنك المساعدة في توسع الكلمات المفردة إلى جمل بسيطة.

جربي: في كل مرة يقول الطفل كلمة جربي إعادة الكلمة مع إضافة كلمات أخرى لها، مثلاً عندما يقول المزيد، قولي المزيد من الموز، أو عندما يقول سيارة، فقولي سيارة كبيرة.