إنفوجراف.. 6 فواكه صيفية تحميك من الأمراض

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفاكهة تساعد في خسارة الوزن والتخلُّص من سموم الجسم، بل وتعد من المصادر الغذائية التي تحمي من الأمراض القلبية والأمراض المزمنة وغيرها.
وللفاكهة في فصل الصيف دور مهم جداً ومكانة رئيسية في جميع الأنظمة الغذائية، وذلك لما لها من فوائد صحية في ترطيب الجسم ومده بكل المعادن والفيتامينات.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز الفواكه الصيفية التي تحميك من الأمراض:
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