نيمار يرفض طلب برشلونة بعدم التفاوض مع ريال مدريد

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ديمة محمدالجمعة 2019/8/9 01:24 م بتوقيت أبوظبي
نيمار دا سيلفا
رفض البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي طلب ناديه السابق برشلونة الإسباني الخاص بإيقاف المفاوضات بينه وبين ريال مدريد.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن نيمار سينتظر عرض برشلونة حتى 20 من شهر أغسطس/آب الجاري، كي يعرف مدى جدية فريقه السابق في التعاقد معه.
ورفض نيمار طلب إدارة البارسا إيقاف المفاوضات بشكل نهائي مع ريال مدريد، وإعلان رغبته في العودة إلى البارسا بشكل علني.
ويضع نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف كأولوية، لكن إذا كانت العودة إلى برشلونة غير ممكنة، فسيكون ريال مدريد الخيار الأمثل للدولي البرازيلي، علماً بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي من المعجبين بإمكانيات الموهبة البرازيلية.
وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد كشفت، في تقرير لها، أن إدارة البارسا طلبت من نيمار وقف المفاوضات مع ريال مدريد بشكل نهائي، مطالبة اللاعب بإعلان رغبته العودة إلى البارسا بشكل علني.
نيمار يشعر حاليا بالندم لاتخاذ قرار الرحيل إلى فريق باريس سان جيرمان في صيف 2017 في تجربة ظهر فشلها على اللاعب بشكل لا يمكن نفيه.
الجدير بالذكر أن الريال قد دخل في مفاوضات لضم نيمار بعرض مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش، وهو العرض الذي تدرسه إدارة الفريق الفرنسي.
من جانبه وبعد الإنفاق على صفقتي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام الهولندي والفرنسي أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني فيبدو أن البارسا غير قادر على إبرام صفقة بحجم نيمار.
ودفعت إدارة باريس سان جيرمان مبلغ 222 مليون يورو بصيف 2017، حتى تستطيع الحصول على خدمات نيمار من البارسا.
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