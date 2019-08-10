مرض غامض يُحوِّل جسم شاب هندي إلى "بالونة"

يعاني شاب هندي سوجيت كومار، من مرض غامض تسبب في تضخم بطنه إلى أحجام غير طبيعية.

ووفقا للصبي البالغ من العمر 19 عاما، ظهرت الأعراض الأولى في سن السابعة؛ ثم أخذ الوالدان الطفل إلى المستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من العثور على سبب ما حدث، منذ ذلك الحين، استمرت معدة كومار في النمو، مسببة آلام، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

ولاحظ الشاب، أنه ليس لديه أي أعراض مرتبطة بأمراض الجهاز الهضمي، أي الغثيان والقيء والإسهال، وعليه إجراء فحص تنظير المعدة في نيودلهي، لكنه حتى الآن لم يتمكن من جمع الأموال لرحلة إلى العاصمة.

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الآن يحاول كومار أن يعيش حياة طبيعية ووجد وظيفة كميكانيكي في مصنع للدراجات، وقال، "أحب الذهاب إلى العمل، وزملائي لا يستهزؤون بي أبدا".

ويذكر أنه في 25 مايو/أيار، عثر الجراحون في الهند على سبع ملاعق، وفرشاتين للأسنان، ومفكي براغي، وسكين في معدة رجل اشتكى من آلام في المعدة.

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