شكرا لقرائتكم خبر عن ورق اللورا مكون أساسى فى شوربة العيد.. تحافظ على صحة القلب وتحسن الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد كل السيدات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالأطباق الشهية والدسمة وتناول اللحوم، وهى ما تحتاج إلى الكثير من البهارات والتوابل لتقديمها بمذاق شهى لكافة أفراد العائلة التى تتجمع للاحتفال بالعيد.

أوراق اللورا من أهم التوابل فى كل بيت مصرى، والتى تضاف إلى اللحوم عند تجهيزها للحصول على "شوربة" ذات مذاق خاص ورائحة مميزة، ولم يتوقف الأمر عند الرائحة والطعم ولكن لورق اللورا فوائد صحية هامة لصحة الجسم، وفقا لموقع "webmed".

فوائد ورق اللورا الصحية :

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1- تحسين عملية الهضمتساهم المركبات العضوية الموجودة في أوراق اللورا في علاج اضطرابات المعدة، وتقلل من الآلام المصاحبة لمتلازمة القولون العصبي، وتمنع الاصابة بالامساك وغازات البطن والانفتاخ المصاحب لتناول وجبات العيد الدسمة كالفته.





2- تعالج أمراض الجهاز التنفسييدخل الزيت العطري المستخلص من أوراق اللورا في تركيب العديد من الكريمات الموضعيه التي تخفف من الأعراض المصاحبة لأمراض الجهاز التنفسي، مثل ضيق التنفس، وأيضا يستخدم فى جلسات البخار والاستنشاق للقضاء على البكتيريا الضارة المسببة لأمراض الجهاز التنفسي ومنع تكون البلغم.





3- الوقاية من قشرة الشعرتساعد أوراق اللورا على تقوية بصيلات الشعر، والتقليل من فرص تعرضه للتقصف والتساقط، والوقاية من القشرة، وذلك عن طريق غليه، وتدليك فروة الشعر بمنقوعه بعد غسله بالشامبو. 4- الوقاية من الالتهاباتتحتوي أوراق اللورا على مادة مغذية نباتية تسمى "بارثينوليد"، والتي تقلل من فرص الإصابة بالالتهابات، ما يجعلها مفيده لمرضى التهاب المفاصل.





5- مفيدة لصحة القلبتحتوي أوراق اللورا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، مثل مادة الروتين التي تساهم في تقوية عضلة القلب وخفض مستويات الكوليسترول فى الدم.