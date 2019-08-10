شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين ولاعبى كرة القدم.. تعرف على أعراض الإصابة بالتهاب الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التواء الكاحل من أكثر الإصابات شيوعا خاصة عند الرياضيين نتيجة للف أو ثنى الكاحل بطريقة غير صحيحة، وقد تصل الإصابة إلى حدوث شد أو تمزق في الأشرطة القوية للنسيج التي تساعد على ربط عظام الكاحل مع بعضها، مما ينتج عنها الشعور بألم شديد وعدم القدرة على استكمال الوقوف على القدم.

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ووفقا لموقع "مايو كلينك" تساعد الأربطة على تثبيت المفاصل، ومنع الحركة المفرطة، وتحدث إصابة التواء الكاحل عندما يتم إجبار الأربطة على الخروج عن نطاقها الطبيعي للحركة، تتضمن معظم حالات التواء الكاحل إصابات بالأربطة بالجانب الخارجي من الكاحل.

الألم الشديد بالقدم المصابة. علاج تلك الحالة يرتبط بمعرفة مستوى شدة الإصابة فقد تحتاج فقط الى الراحة مع تناول المسكنات وقد يكون الأمر أكثر سوءا. اعراض التواء الكاحل:

التورم.

ظهور كدمات بالقدم.

عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى.

صدور صوت"طأطأه" وقت حدوث الإصابة.

أسباب حدوث اصابة التواء الكاحل: