للرياضيين ولاعبى كرة القدم.. تعرف على أعراض الإصابة بالتهاب الكاحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التواء الكاحل من أكثر الإصابات شيوعا خاصة عند الرياضيين نتيجة للف أو ثنى الكاحل بطريقة غير صحيحة، وقد تصل الإصابة إلى حدوث شد أو تمزق في الأشرطة القوية للنسيج التي تساعد على ربط عظام الكاحل مع بعضها، مما ينتج عنها الشعور بألم شديد وعدم القدرة على استكمال الوقوف على القدم.
ووفقا لموقع "مايو كلينك" تساعد الأربطة على تثبيت المفاصل، ومنع الحركة المفرطة، وتحدث إصابة التواء الكاحل عندما يتم إجبار الأربطة على الخروج عن نطاقها الطبيعي للحركة، تتضمن معظم حالات التواء الكاحل إصابات بالأربطة بالجانب الخارجي من الكاحل.
- الألم الشديد بالقدم المصابة.
- التورم.
- ظهور كدمات بالقدم.
- عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعى.
- صدور صوت"طأطأه" وقت حدوث الإصابة.
- الوقوع الذي يسبب التواء الكاحل.
- المشي أو التمرين على سطح غير مستوى.
- أن يدوس شخص آخر على قدمك أو يهبط عليها خلال النشاط الرياضي.
- قد المشاركة في الأنشطة الرياضية بعد وقت قصير من التعرض لالتواء الكاحل بشكل متكرر، إلى الكثير من المضاعفات وأهمها الشعور بألم مزمن بالمنطقة المصابة وعدم استقرار مفصل الكاحل بمكانه الطبيعى وحدوث التهاب يحتاج إلى وقت طويل فى العلاج.
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