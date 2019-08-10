5 مشروبات باردة مهمة للحامل في فصل الصيف أبرزها الماء وجوز الهند

تحاول النساء الحوامل دائما إتباع نظام غذائي متكامل وغني بالفيتامينات والمعادن من اجل الحفاظ على صحتهن وصحة الجنين، إلا أنهن يتخوفن من طبيعة المشروبات التي يجب أن يشربنها في فصل الصيف للتغلب على الحرارة وترطيب جسمهن ومده بحاجياته من الماء.

ونقدم لك غاليتي، بعض المشروبات الصحية التي يمكن أن تشربيها في فصل الصيف، بدون الخوف من تأثيرها السلبي على حملك:

الماء البارد

ينصح الأطباء بشرب كمية كبيرة من الماء كل يوم للحفاظ على انتعاش الجسم، والتي لا يجب أن تقل على 8 أكواب في اليوم.

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ماء جوز الهند

يحتوي على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية المهمة للحامل وجنينيها، منها البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

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عصير الفواكه

يجب على الحامل شرب بكثرة عصير الفواكه، كالبرتقال والتفاح والرمان والاناناس، لقدرتها على مد الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية، كما يجب أن تتجنب إضافة السكر إلى الفواكه.

الألبان

مثل الحليب والألبان والياغورت، وهي مشروبات ضرورية للحامل لغناها بنسبة كبيرة من الكالسيوم والبروتين وفيتامين “ب12”.

عصير الخضر

من المشروبات المثالية للمرأة الحامل، خصوصا اللواتي يعانين من الغثيان، لاحتوائه على العناصر الضرورية لصحة الأم والجنين.

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