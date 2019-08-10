شكرا لقرائتكم خبر عن لو مضطر لغسيل الأذن.. اعرف الآثار الجانبية المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غسيل الأذن هو إجراء روتيني يستخدم لإزالة شمع الأذن الزائد أو الصمغ والمواد الغريبة من الأذن، فتفرز الأذن بشكل طبيعي الشمع لحمايتها وتليينها بالإضافة إلى إعاقة نمو البكتيريا في ظل الظروف العادية ، يحافظ الجسم على كمية شمع الأذن الموجودة في الأذنين تحت السيطرة بكميات معتدلة، ولكن الكثير من شمع الأذن أو شمع الأذن المتصلب يمكن أن يتسبب في حدوث انسداد في الأذن، مما يؤدي إلى حدوث طنين في الأذنين أو فقدان مؤقت للسمع، حسبما ذكر موقع" .healthline".

الأذن ، خاصة القناة السمعية وطبلة الأذن حساسة للغاية،و تراكم الشمع يمكن أن يسبب ضررا لهذه الهياكل مع مرور الوقت ، تعتبر طريقة إزالة شمع الأذن الزائد طريقة آمنة لتقليل مخاطر تلف الأذن.

في بعض الأحيان قد تصل بعضالمواد الخارجية مثل الطعام أو الحشرات أو الحجارة الصغيرة إلى الأذن في هذه الحالات ، يكون غسيل الأذن الهدف هو إزالة العناصر بأمان وسرعة قبل أن تتحرك أعمق في الأذن أو إلحاق أضرار بالقناة الحساسة.

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آثار جانبية مصاحبه لغسيل الأذن وهى:

التهاب الأذن الخارجية هو أحد المضاعفات الشائعة، المضاعفات المحتملة الأخرى هي التهاب الأذن الوسطى، ثقب طبلة الأذن.

وفي حالات نادرة ، يمكن أن تحدث مضاعفات إضافية وهى:

الدوار وهو الإحساس بالغرفة تدور في دوائر من حولك (عادة مؤقتة).

الصمم ، والذي يمكن أن يكون مؤقتًا أو دائمًا.

الآثار الجانبية عادة ما تكون قصيرة الأمد وتختفي خلال يوم واحد، ولكن إذا كنت تعاني من الألم أو الانزعاج الذي يزداد سوءًا بدلاً من تحسنه أو لديك أي أعراض أخرى يجب التوجه الى الطبيب فورا .