شكرا لقرائتكم خبر عن مش شرط يكون قشرة...5 أسباب أخرى لحكة الرأس الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكة الرأس الشديدة واحدة من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها البعض وتسبب ألم وإحراج قد يعتقد الكثيرون أن حكة الرأس ناتجة عن القشرة وحشرات الشعر ولكن هناك مشاكل صحية عديدة قد تسبب حكة الرأس.

ووفقا لما ذكره موقع babylonhealth فإن أسباب حكة الرأس هى:



حكة الشعر

1: قد يكون حكة الرأس بسبب اضطرابات فى الجهاز المناعى ويعتبر ابرزها الاصابة بالصدفية، حيث تسبب حكة شديدة والتهاب.

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2:مرض الإكزيما من الأمراض التى تسبب حكة شديدة فى فروة الرأس.

3:قد تكون الحكة الشديدة ناتجة عن مرض الاصابة بمرض السكر، مما يسبب حكة فى فروة الرأس والشعور بالعطش المستمر.

4:الاصابة بالهربس، وهو من الامراض المزعجة التى تسبب التهاب واحمرار وحكة شديدة فى فروة الراس.

5:الاثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب حكة شديدة فى الرأس مع ظهور الطفح الجلدى على أماكن متفرقة من الجسم.

وهنا ينصح بزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب للحالة مع استخدام بعض الطرق الطبيعية للحد من الالتهاب والحكة ومنها" خل التفاح، زيت الزيتون،زيت جوز الهند".