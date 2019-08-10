شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لتخفيف ألم الظهر والتخلص من الالتهاب الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتيجة الجلوس بشكل غير صحيح أو المشى لمسافات بعيدة قد يتعرض الكثيرون لآلام الظهر، وهو من المشاكل الشائعة التى تسبب ألما شديدا وعدم القدرة على الحركة، ووفقا لما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض النصائح التى تساعد فى علاج ألم الظهر وهى:



الم الظهر

1: فى حالة الألم الشديد ينصح بعمل كمادات مياه دافئة على الجسم فهى تساعد على الحد من الألم والالتهاب.

2: من الممكن استخدام مسكنات الأم والأدوية المضادة للالتهاب ولكن تحت اشراف الطبيب.

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3: ينصح بالنوم بوضعية صحيحة منعا لزيادة الألم وتاثيره على العمود الفقرى مع وضع وسادة بين الركبتين حتى تحافظ على صحة العمود الفقرى.

4: يجب الاهتمام والمواظبة على التمارين الرياضية المناسبة للحالة والتى تساعد على تقوية العضلات والحد من الالتهاب والألم.

5: تدليك الظهر بالزيوت الطبيعية ومنها زيت الزيتون والخروع وزيت القرنفل.

6: فى حالة الألم الشديد يجب زيارة الطبيب لمعرفة السبب الحقيقى لألم الظهر وعلاجه بالأدوية والكريمات وجلسات العلاج الطبيعى وذلك حسب ما يحدده الطبيب.