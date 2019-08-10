التهاب اللوزتين المتكرر يؤدى لمضاعفات خطيرة.. الإصابة بالحمى الروماتيزمية أخطرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب اللوزتين من الأكثر الأمراض شيوعا عند الأطفال، وتتضمن علامات وأعراض التهاب اللوزتين تورمهما والتهاب الحلق وصعوبة البلع وألم العقد اللمفاوية في جانبي العنق وارتفاع درجات الحرارة. وتحدث معظم حالات التهاب اللوزتين بسبب العدوى بفيروش منتشر، ولكن يمكن للعدوى البكتيرية أن تسبب التهاب اللوزتين أيضًا، وفقا لما ذكره موقع" مايو كلينك". أعراض الاصابه بالتهاب اللوزتين

أعراض الاصابه بالتهاب اللوزتين - تورم واحمرار اللوزتين. - ظهور طبقة أو بقع بيضاء أو صفراء على اللوزتين. - التهاب الحلق. - صعوبة فى البلع. - ارتفاع درجه الحرارة. - تضخم الغدد الليمفاوية فى الرقبة. - نفس برائحة كريهة. - الصداع. - سيلان اللعاب عند الأطفال. Advertisements - قله الشهية للطعام. - عصبية شديدة. أسباب الاصابة بالتهاب اللوزتين

أسباب الاصابة بالتهاب اللوزتين يحدث التهاب اللوزتين نتيجة لعدوى فيروسية أو بكتيرية ويجب تشخيص سبب الاصابه جيدا لتحديد نوع العلاج الذى سيتعامل مع الالتهاب. واللوزتين هى أحد أعضاء الجهاز المناعي فى جسم الانسان ولتى تحارب البكتيريا والفيروسات التي تدخل الفم وهذه الوظيفة قد تجعل اللوزتين معرضتين بشكل خاص للعدوى والالتهاب، ويحدث التهاب اللوزتين في أغلب الأحيان لدى الأطفال، والاصابه نتيجة عدوى بكتيرية هى الأكثر شيوعا لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 وحتى 15 عامًا، بينما يشيع التهاب اللوزتين الفيروسي بين الأطفال الأقل سنًا. يمكن لالتهاب أو تورم اللوزتين بسبب حدوث العدوى بشكل متكرر لحدوث مضاعفات خطيرة واهمها: - صعوبة في التنفس. - اضطراب التنفس في أثناء النوم . - ظهور البقع الصديدية على اللوزتين. - الاصابة بالحمى الروماتيزمية. التهاب الكلى الحاد نتيجة لعدوى بكتيريا المكورات العقدية، وهو اضطراب التهابي يصيب الكليتين نتيجة الإزالة غير الملائمة للفضلات أو زيادة السوائل من الطعام.

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