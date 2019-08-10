شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تضبط الضغط والسكر.. كتر من تناول الخيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخيار من الخضراوات الغنية بالفوائد الصحية، فهو غني بالفيتامينات مثل: A و C وحمض الفوليك والألياف والمعادن بما في ذلك المغنيسيوم والموليبدينوم والبوتاسيو، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الخيار الصحية، بحسب موقع organicfacts.



فوائد الخيار

فوائد الخيار

العناية بالبشرة

الخيار غني بالسيليكا، وهو مكون أساسي يساعد في تطوير أنسجة ضامة قوية وصحية في العضلات والأربطة والأوتار والغضاريف والعظام، يوصي الأطباء في كثير من الأحيان بعصير الخيار بسبب محتوى السيليكا للحصول على بشرة أكثر صحة وإشراقًا، علاوة على احتوائه على مكونات ترطب البشرة.

منع الامساك وحصوات الكلى

الخيار هو مزيج مثالي من الألياف والمياه، لذلك ، فهي تساعد على حماية الجسم من الإمساك وحصى الكلى.

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السيطرة على ضغط الدم

بناءً على الأبحاث التي أجراها معهد الولايات المتحدة الوطني للصحة فإن الخيار أفضل وسيلة للمساعدة في خفض ضغط الدم، حيث وجد أن تناول الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف يخفض ضغط الدم.

علاج مرض السكري

كشفت العديد من الدراسات أهمية استخدام الخيار للمساعدة في السيطرة على الجلوكوز في مرضى السكري.

غنى بمضادات الأكسدة

غالبًا ما يكون الخيار بمثابة مضادات الأكسدة التى تمنع الجذور الحرة المسببة للأمراض، ووفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية والصحة والشيخوخة، فإن تناول الخيار لمدة شهر يظهر تحسنًا في أنشطة الجسم المضادة للأكسدة.