الحبة السوداء تحمل البركة لجسم الإنسان.. وقاية وعلاج وحماية من الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحبة السوداء أو حبة البركة لها نصيب من اسمها، فهى تحمل بركة وفوائد كثيرة لجسم الإنسان لكونها غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، وتساعد فى علاج العديد من الأمراض مثل السرطان والقلب وأمراض الجهاز التنفسى وغيرها، وتقى أيضا من الإصابة بالأمراض الأخرى، وتحمى من مرض الزهايمر، وفقا لموقع "webmed".. فوائد الحبة السوداء لجسم الانسان

فوائد الحبة السوداء لجسم الانسان 1:حبة البركة من اكثر النباتات التى تساعد فى القضاء على التوتر والتعب النفسى وعلاج الأرق وتعمل ايضا كمهدئ للأعصاب . 2: تعمل كعلاج فعال للجهاز التنفسى مثل الربو والسعال . 3:منشط عام للجسم والذاكرة ومفيد لكبار السن لتنشيط الذاكرة والحماية من أمراض الزهايمر. 4: تعمل كمسكن لألم الرأس والصداع ، وذلك بدهن زيت حبة البركة على الرأس. 5: لها دور فعال فى علاج الم العظام كالتهاب المفاصل والروماتيزم . 6:تقوية الجهاز المناعى لجسم الانسان. Advertisements 7: تعالج حصوات الكلى. 8- لها فوائد عديده فى التخلص من التشنجات ونوبات الصرع. 9: علاج قوى لمرضى ضغط الدم وتحافظ على مستوى الكوليسترول فى الدم. 10 : تنظيم السكر ومستوياته فى الدم. 11: علاج فعال لأمراض الكبد . 12: الوقاية من الاصابه بالأمراض السرطانية مثل سرطان الثدى والقولون والمخ وغيرها. 13: علاج المغص والإسهال والإمساك . 14:علاج جفاف الفم وترطيبه .

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