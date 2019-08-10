صحة ورشاقة

إزاى تنشط الدورة الدموية عندك وتحمى جسمك من الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشيط الدورة الدموية من الأمور المهمة، التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتحميه من الأمراض والسكتات القلبية والدماغية، لذلك ذكر موقع healthline بعض الأطعمة التى تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحد من خطر الإصابة بالأمراض ومنها:

البصل

يحتوى على العديد من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وتنشيط الدورة الدموية، كما انه يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم.

 

القرفة

من أفضل الطرق الطبيعية التى تعمل على تنشيط الدورة الدموية ومنع تشكل الصفائح التى تعمل على تكوين الجلطات.

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البرتقال

من الفواكه الغنية بالفيتامينات والخصائص التى تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة الجهاز المناعى ووقايته من الأمراض والعدوى.

 

الرمان

من الفواكه الغنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الأوعية الدموية والوقاية من الأمراض والعدوى، كما تعمل على تنشيط الدورة الدموية.

  الثوم

من المعروف أن الثوم يحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر التى تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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