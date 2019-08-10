بتعرق كتير بالليل.. اعرف السبب وعالجه بسرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الطبيعى أن نعانى من التعرق أثناء الليل، لكن الإفراط فى التعرق الليلى من المشاكل الصحية المزعجة التى تدل على إصابتك ببعض الأمراض فلا بد من زيارة الطبيب والمتابعة الدورية لمعرفة السبب. ووفقا لما ذكره موقع emedicinehealth فأن أسباب التعرق ليلا هى: 1: انقطاع الدورية الشهرية واضطرابات الهرمونات ما يؤثر على توازن نسبة الهرمونات والتعرق الليلى. 2: اضطراب الجهاز المناعى قد يسبب التعرق المفرط وخصوصا أثناء الليل. Advertisements 3: نقص نسبة السكر فى الدم يسبب التعرق الشديد، لذلك ينصح بضبط مستوى السكر والمواظبة على تناول جرعات الدواء فى مواعيدها المضبوطة. 4: اضطراب الجهاز العصبى والإصابة بالسكتة الدماغية والاعتلال العصبى يزيد من خطر الاصابة بالتعرق الليلى الشديد. 5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب زيادة التعرق ومنها أدوية الاكتئاب والأدوية التى تحتوى على كورتيزون. 6: مرضى السرطان أكثر عرضا للإصابة بالتعرق الليلى الشديد. 7: الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية، يسبب التعرق الشديد.

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