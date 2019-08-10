شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التستوستيرون هو هرمون الذكورة وينتج عند الرجال عن طريق الخصيتين، وهو المسئول عن النمو الجنسى وانتاج الحيوانات المنوية كما يتحكم فى بناء العضلات والعظام، وفى حالة نقص هرمون التستوستيرون فى الجسم يؤثر على الحالة الصحية للرجل.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض العلامات التى تدل على نقص هرمون التستوستيرون وهى:



نقص هرمون التستوستيرون

1:نقص هرمون التستوستيرون عند الرجال يؤثر على العلاقة الزوجية ويسبب ضعف الانتصاب عند الرجل.

2: يؤثر على حركة وجودة الحيوانات المنوية مما يؤثر على خصوبة الرجل.

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3:نقص التستوستيرون يؤثر على صحة العضلات والمفاصل ويسبب الالتهاب والألم الشديد، كما يزيد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

4:الرجال الذين يعانون من نقص هرمون التستوستيرون يتعرضون لانخفاض حجم الخصية.

5:يواجه الرجال الذين يعانون من نقص هرمون التستوستيرون من صعوبة شديدة فى النوم والأرق الشديد.

6:انخفض فى مستوى الطاقة والشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

7:يتسبب نقص هرمون التستوستيرون فى تساقط وتلف الشعر،فوجوده يعمل على تعزيز صحة الشعر وقوته.