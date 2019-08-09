رجيم الدراق لخسارة الوزن واستعادة الرشاقة في الصيف

تعتبر خسارة الوزن الزائد ونحت الجسم من اصعب التحديات التي تواجهها الكثيرات وخصوصاً في فصل الصيف. ففي موسم الحر تحديداً تظهر الحاجة الى التمتع بقوام رشيق خصوصاً مع ارتداء ملابس خفيفة. ولتحقيق هذا الهدف ينصح دائماً باللجوء إلى النظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك يمكن الاعتماد على طرق رجيم تساعد على خسارة الوزن من دون إلحاق الضرر بالصحة وخلال وقت قصير منها رجيم الدراق.



يساعد رجيم الدراق على خسارة الوزن بسرعة ويتبعه عدد كبير جداً من الاشخاص حول العالم وخصوصاً في موسم الصيف. وهو يساعد على التخلص من 3 كيلوغرامات في ايام قليلة. لكن اختصاصيي التغذية يحذرون من المبالغة في اتباعه لأنه قد يسبب المعاناة من النقص في بعض المغذيات رغم احتوائه على بعضها.

قواعد رجيم خسارة الوزن بالدراق



من اجل استعادة الرشاقة بطريقة سهلة جداً من الممكن الاستعانة برجيم الدراق واتباعه لمدة 3 ايام فقط لكن بعد استشارة الطبيب الاختصاصي. وللاستفادة القصوى من هذه الحمية من الضروري اتباع التعليمات الاساسية جيداً. ومنها شرب ليترين من الماء يومياً وتناول الدراق من دون ازالة القشر الذي يحتوي على الكثير من الألياف ومضادات الاكسدة.

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برنامج رجيم الدراق



من اجل تطبيق هذا الرجيم الذي يساعد على حرق الدهون ونحت الجسم، يجب تطبيق برنامج يستمر لمدة 3 ايام.

الفطور: ثمرة دراق، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، كوب من القهوة من دون حليب ومن دون سكر.

الغداء: حبة دراق، كوب من اللبن الطبيعي منزوع الدسم، قطعة من فيليه الدجاج المشوي.

العشاء: حبة دراق، كوب من اللبن الزبادي منزوع الدسم، بيضتان مسلوقتان. ولتتم عملية خسارة الوزن ونحت الجسم بطريقة صحيحة لا ينصح بتناول الحلويات أو السكاكر ابداً في هذه الايام الثلاثة.

فوائد خسارة الوزن برجيم الدراق



لا يحتوي برنامج رجيم الدراق لخسارة الوزن على تناول اطعمة غنية بالدهون. وفي المقابل فإنه يمد الجسم ببعض العناصر الضرورية.

• يعتبر اللبن الزبادي الطبيعي من الأطعمة الغنية بالبروتين والكربوهيدرات والفيتامين B وهي مكونات ضرورية لتعزيز التوازن الغذائي.

• يساعد تناول اطباق حمية الدراق على الشعور بالشبع في وقت قصير. ولهذا يحد من الإحساس بالجوع والرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

• تحتوي القهوة التي يتم شربها خلال اتباع برنامج نسف الدهون برجيم الدراق على الكافيين الذي يحفز عمل الجهاز العصبي المركزي. كما انها غنية بمضادات الاكسدة وبعدد من المكونات التي تساهم في تفتيت الدهون المتراكمة في خلايا الجسم.

• يشكل الدجاج مصدراً مهماً جداً للبروتين الذي يسمح ببناء الكتلة العضلية.

• ترتبط اهمية البيض المسلوق باحتوائه على نسبة مهمة من الفيتامينات A وD وE.

• يوفر كل 100 غ من الدراق 37 سعرة حرارية وهو يمد الجسم بالرطوبة التي يحتاج اليها. كما أنه يحتوي على القليل من السكر ونسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة والكثير من الخصائص التي تشكل عاملاً مهماً لفقدان الكيلوغرامات الزائدة. وهو ايضاً مصدر مهم للفيتامينات A وB وE اضافة الى الالياف. ويعتبر تناوله مفيداً جداً للجهاز المناعي والهضمي. ولهذا ينصح بالاعتماد على رجيم الدراق من اجل خسارة الوزن الزائد لكن لمدة 3 ايام فقط على ان يتم بعد ذلك اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



