الرياضة أثناء الحمل تحدد صحة طفلك

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رحاب أحمدالسبت 2019/8/10 12:02 ص بتوقيت أبوظبي
النشاط البدني يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الحمل غير السارة
كشفت دراسة أمريكية جديدة أن ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة الحمل لا يعد أمراً جيداً بالنسبة للأم فحسب، بل يعزز من قوة قلب طفلها ومهاراته الحركية.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة "إيست كارولينا" أن النساء اللاتي يقضين 50 دقيقة في المشي السريع أو الركض أو ممارسة التمارين الرياضية سيكون لديهن أطفال يتمتعون بمهارات حركية أفضل في وقت مبكر.
شاركت في الدراسة 71 امرأة حاملاً بين 18 و35 عاماً، خضع نصفهن لبرنامج رياضي بينما لم تفعل الأخريات ذلك، وأمضت المجموعة الأولى ما بين 45 إلى 50 دقيقة في التمارين الرياضية لـ3 مرات في الأسبوع، ولحسن الحظ أنجبت جميع النساء أطفالاً أصحاء، ولكن في الأسابيع اللاحقة بدأت الاختلافات تظهر بين المجموعتين، إذ تبين أنَّ أطفال الأمهات النشيطات كن أكثر قوة وأسرع.
وطمأنت الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد السيدات الحوامل بأن التمارين الرياضية ليست آمنة فحسب، بل إنها جيدة لهن، ويمكن للنشاط البدني أن يساعد في تقليل أعراض الحمل غير السارة مثل آلام الظهر والإمساك والتورم ومقاومة المزاج المتقلب والتقليل من خطر الإصابة بسكري الحمل وربما منعه.
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