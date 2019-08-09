شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الضغط المرتفع وحصوات الكلى.. مدرات البول ضرورية ولكن بحذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الكثير من مرضى الضغط المرتفع لتناول أقراص مدرات البول للتخلص من السوائل الزائدة بالجسم، وبالتالى ضبط مستوى الضغط، فهى تساعد فى علاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والجلوكوما والوذمة "تورم الأنسجة".

وتساعد مدرات البول على تخليص الجسم من الملح (الصوديوم) والماء، مما يقلل من كمية السوائل التى تتدفق من خلال الأوعية الدموية، ويقلل من الضغط على جدران الأوعية الدموية، حسبما ذكر موقع "مايو كلينك".

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لمدرات البول الكثير من الاستخدامات الصحية المهمة، فهناك فئات مرضية استخدام مثل هذه الأدوية هام جدا لصحتهم وضبط العمليات الحيوية بجسمهم، خاصة مرضى عدد من الأمراض المزمنة الخطيرة، وهم:

مرضى فشل القلب.

مرضى فشل الكبد.

تورم الأنسجة.

اضطرابات معينة فى الكلى مثل حصوات الكلى.

ولكن قد يؤدى تخلص الجسم من كميات كبيرة من السوائل والأملاح نتيجة لتناول هذه الأدوية فى حدوث بعض الآثار الجانبية مثل فقدان المواد المعدنية بالجسم، ويمكن أيضًا أن تؤثر مدرات البول على مستويات البوتاسيوم في الدم.

وتشتمل الأعراض الجانبية لتناول مدرات البول أيضا انخفاض الصوديوم في الدم، الشعور بالدوار والدوخة، نوبات من الصداع، الجفاف، تشنجات فى العضلات نتيجة لفقدان المعادن والأملاح، الإصابة بالنقرس والتهاب المفاصل.