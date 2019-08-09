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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل اللجوء للأقراص المنومة.. اعرف آثارها الجانبية على صحتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثيرون من مشكلة الأرق وعدم النوم بشكل جيد، مما يؤثر على حالتهم الصحية بشكل كبير، مما يدفعهم إلى اللجوء لتناول أدوية "المنوم" للتخلص من حالة عدم النوم نتيجة للضغط العصبي أو السفر أو الاضطرابات الأخرى.
ووفقا لموقع "مايو كلينك" فإن منح الطبيب أقراص المنوم للمريض يعتمد على سبب حدوث الأرق، ففي بعض الأحيان يمكن العثور على سبب كامن مثل حالة طبية أو اضطراب في النوم وعلاجه.
وقد يساعد النوم وفقًا لجدول زمني منتظم وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب تناول الكافيين وأخذ قيلولة في فترة النهار والنجاح في السيطرة على الضغوط النفسية، ولكن إذا ظلت الأمور سيئة فى عدم القدرة على النوم واستمرار حالة الأرق فليس هناك بديل سوى تناول أقراص المنوم .
وبالرغم من فوائدها فى الحصول على ساعات كافية من النوم وعلاج الأرق، إلا أن أقراص المنوم تحمل الكثير من الآثار الجانبية الضارة على الصحة فى حالة الإفراط فى تناولها لمدة طويلة وأهمها:
- الدوخة والدوار اللذان قد ينتج عنهما السقوط.
- الصداع.
- مشكلات الجهاز المعدي المعوي مثل الإسهال والغثيان.
- الخمول لفترات طويلة.
- تفاعلات الحساسية الشديدة.
- عدم الاستيقاظ بشكل كامل مما يؤثر على قيادة السيارة وممارسة العمل.
- مشكلات الذاكرة النهارية والأداء
- أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية أو مع كبار السن يجب عدم استخدام الأقراص المنومة لأنها تزيد من خطر الإصابة والسقوط ليلا مما يعرض هذه الفئات للخطر.
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