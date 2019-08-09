9 طرق بسيطة للتخلص من التوتر

يشعر 74% من الناس بالتوتر الشديد الناتج عن الإجهاد والإرهاق ويحاولون بشتى الطرق التغلّب عليه، وفق دراسة أجرتها مؤسسة الصحة العقلية في بريطانيا عام 2018.

الرقم أعلى في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يشعر 8 من كل 10 أشخاص بالتوتر أكثر من مرة خلال اليوم.

وقد يتسبب الإجهاد والتوتر في مشاكل صحية عدة منها الأرق وارتفاع ضغط الدم والسكري وحتى أمراض القلب، لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلت عن خبراء علم نفس بريطانيين 9 خطوات تعمل على تهدئة العقل وتخفيف التوتر.

1. تحديد أسباب التوتر





تحديد مصادر الضغوط التي تتعرَّض لها في حياتك والتعامل معها يساعدك على التخلّص من التوتر، مع العلم بأنَّ تجاهل هذه الضغوط على أمل زوالها أمر غير مفيد بالمرة.

2. إبطاء التنفس





مع التنفس ببطء يرسل الجسم إشارة إلى الدماغ للاسترخاء، فكل ما عليك هو أخذ نفس عميق من خلال الأنف والتأكد من تدفق الهواء إلى منطقة المعدة ثم الزفير من خلال الفم ببطء.

3. التدليك والمساج





يعمل التدليك والمساج على خفض مستويات التوتر وتعزيز حالة الاسترخاء وتخفيف الأوجاع والآلام.

4. الاستحمام





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وهي طريقة رائعة وبسيطة تخفف من التوتر وتحسّن المزاج وتساعد في تهدئة عضلات الجسم والتغلّب على الآلام.

5. القراءة





يُفضِّل البعض أخذ قسط من الراحة أو الخروج في إجازة للانعزال عن الناس وصخب المدينة والبدء في قراءة رواية أو كتاب، وتساعد هذه الطريقة في الابتعاد عن الضغوطات ومسببات التوتر.

6. القيلولة





قد يكون الحل في قيلولة بعد الظهر تستغرق من 20 إلى 30 دقيقة، إذ إنَّ الغفوة السريعة طريقة رائعة للاسترخاء.

7. ممارسة الرياضة





من الرائع في بعض الأحيان القيام بنشاط يوجّه انتباهنا بعيدا عن المواقف العصيبة إلى هدف سهل وقابل للتحقيق مثل رفع الأثقال أو الركض أو إتقان اليوجا، وثبت أن التمارين الرياضية تزيد من إطلاق مواد "الإندورفين" الكيميائية والتي تُعرف أيضًا باسم "هرمونات الشعور بالراحة".

8. جرّب هواية جديدة





نحن مخلوقات روتينية، ومن الجيد أن نبحث لأنفسنا عن شيء جديد يثير شغفنا في الحياة، ويعطي عقولنا شيئًا جديدًا وممتعًا للعمل عليه.

9. اذهب إلى السينما

يعد الجلوس في غرفة مظلمة وترك العقل يتجول بعيداً عن الضغوط الخارجية والهواتف المحمولة طريقة رائعة للاسترخاء، وفي بعض الأحيان لا يوجد شيء أفضل من الانغماس في قصة مشوقة على شاشة السينما لإبعادك عن كل الضغوط.



