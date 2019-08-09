شكرا لقرائتكم خبر عن لو داخلة على سن المراهقة إزاى تحمى نفسك من حب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الشباب من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون، وقد تترك آثار بقع داكنة على البشرة، لذلك يسعى الكثيرون لتجنبها وعلاجها فورا، وتعتبر مرحلة المراهقة هى بداية ظهور حب الشباب لذلك يقدم ”الخليج 365” بعض النصائح للوقاية من ظهور حب الشباب، وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:



حب الشباب

1: تجنب تناول الأطعمة الحارة والدسمة والتى تحتوى على نسبة عالية من التوابل والشطة، حيث إنها تزيد من الدهون وتسبب ظهور حب الشباب.

2: الإكثار من شرب المياه، حيث تعمل على طرد السموم من الجسم وتنقيته ووقايته من البقع وحب الشباب.

3: الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه بدلا من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة.

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4: الحد من تناول منتجات الألبان وخصوصا الزبادى، حيث إنه يزيد من تراكم الدهون ويزيد من ظهور حب الشباب.

5: الابتعاد عن الحلويات المثلجة أو الشيكولاتة الداكنة.

6: الاهتمام والمداومة على غسل الوجه جيدا بالغسول المناسب للبشرة، للتخلص من الاتربة والأوساخ التى تتعرض لها البشرة.

7: حال ظهور حب الشباب على البشرة ينصح بعدم ملامسة الحبوب حتى لا تنتشر على البشرة.