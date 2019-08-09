شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتصوم يوم عرفة.. 5 أكلات مهمة فى السحور عشان تقاوم العطش والجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا لارتفاع درجة الحرارة ورطوبة الجو ينصح الصائمين فى يوم عرفة بالاهتمام بوجبة السحور، وأن تحتوى على الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المياه لتعويض الجسم عن السوائل التى يفتقدها أثناء الصيام.

ووفقا لما ذكره موقع buzzfeedفإن أبرز الأطعمة التى ينصح بتناولها فى سحور يوم عرفة هى:



سحور صحى

1: ينصح بالاهتمام بتناول الخيار فى وجبة لسحور، حيث انه يحتوى على نسبة عالية من المياه التى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف الشديد.

2:يجب ان تبتعد عن السكريات حتى لا تزود العطش الشديد اثناء فترة النهار.

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3:الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه بدلا من الاطعمة الدسمة والمقليات التى تزود من الشعور بالعطش وتسبب التخمة وعسر الهضم.

4:تناول الفول المدمس بمعلقة زيت خفيفة، فعتبر الفول من ابرز انواع البقوليات التى تساعد على الشبع لفترات طويلة.

5: كوب من الزبادى بعد تناول وجبة السحور ، حيث تساعد على الهضم وتحافظ على صحة الجهاز الهضمى من التقلصات وعسر الهضم والتخمة.

6:تناول العصائر الطبيعية الباردة بدلا من الكافيين الذى يزيد من الشعور بالعطش.