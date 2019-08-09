قناة السويس تستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم

استقبلت قناة السويس، الجمعة، سفينة MSC GULSUN وهي أكبر سفينة حاويات في العالم، وذلك خلال أول رحلة بحرية للسفينة التي تتبع الخط الملاحي العالمي "إم إس سي".

وتبلغ القدرة الاستيعابية لسفينة MSC GULSUN نحو 23.7 ألف حاوية، وهي تنتمي إلى فئة "Megamax24"، والتي تمتاز بزيادة القدرة الاستيعابية بنحو 3 إلى 5.7 ألف حاوية عن الطاقة الاستيعابية للجيل السابق والذي تتراوح سعته بين 18 و20 ألف حاوية فقط.

ويبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 61.4 متر، وتصل الحمولة الكلية للسفينة ٢٣٢ ألف طن.

فيما يبلغ غاطس السفينة 16 مترا، بينما يصل غاطس القناة 24 مترا.

وتنطلق السفينة MSC GULSUN من ميناء "XINGANG" الصيني ومتجهة نحو شمال غربي أوروبا.

تم بناء السفينة بترسانتي سامسونج ودايو الكوريتين، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بناء 10 سفن أخرى شقيقة من الفئة نفسها تباعًا في كوريا الجنوبية.

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من جانبه، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة على أهبة الاستعداد لعبور الطرازات الجديدة من السفن العالمية، وإننا حرصنا على رفع كفاءة المجرى الملاحي بحفر قناة السويس الجديدة وتعميق الغاطس، حتى نتمكن من استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من سفن الأسطول العالمي.

وأوضح أن هناك تطورا كبيرا في صناعة السفن وزيادة أحجامها، ما يستلزم مواصلة تطوير القناة حتى تعزز ريادتها للطرق الملاحية العالمية.





ومطلع الشهر الجاري، قال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي للاحتفال بالذكرى الرابعة لحفر قناة السويس الجديدة إن القناة حققت عائدات بلغت 5.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2018، هو الأعلى في تاريخ القناة منذ تدشينها.

وأوضح مميش أن العائدات زادت 300 مليون دولار أو ما يعادل 5.4% عن العادات المحققة خلال العام المالي 2018/2017.

وكشف عن تحقيق عائدات قدرها 21.55 مليار دولار منذ افتتاح القناة الجديدة في أغسطس/آب 2015 حتى نهاية يوليو/تموز 2019، بعد عبور 70.68 ألف سفينة بقناة السويس بإجمالي حمولات تناهز 4.27 مليار طن بضائع."

وأضاف مميش الذي يشعل منصب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة أنه تم طرح 192 مشروعا بالمنطقة حتى الآن بإجمالي استثمارات يقدر بـ25 مليار دولار.

وتابع: "نستهدف الوصول بهذه الاستثمارات إلى 55 مليار دولار خلال الـ15 عاما المقبلة من أجل توفير مليون فرصة عمل للشباب".