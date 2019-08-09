اعرف فواكه الصيف.. هتعمل ايه في صحتك وبشرتك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز فصل الصيف بعدد كبير من الفواكه التى تتميز بمذاقها الطيب وفوائدها المذهلة، حيث تحتوى الفواكه الصيفية على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض والفيروسات. ووفقا لما ذكره موقع kokilabenhospital فأن فوائد فواكه الصيف هى:

المانجو المانجو

مانجو وهى من الفواكه المحببة لدى الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب واحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الجسم والبشرة، حيث تحتوى على المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على الوقاية من الأمراض السرطانية وتحمى البشرة من التجاعيد والبقع. العنب العنب Advertisements

عنب يحتوى على العديد من الفيتامينات والعناصر التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحمى الجسم من الأمراض ، كما يحتوى على الكالسيوم والبوتاسيوم الذى يعمل على الوقاية من هشاشة العظام والتهابات المفاصل. البطيخ البطيخ

بطيخ يعتبر من الفواكه الصيفية التى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، كما يحتوى على الكثير من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الفيروسات.

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