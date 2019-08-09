شكرا لقرائتكم خبر عن القلقاس كنز طبيعى من الفوائد الصحية للجسم.. غنى بالألياف ويسيطر على السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهل الكثيرون فوائد القلقاس ولا يفضلون تناوله بالرغم من أنه مصدر رائع للألياف والمواد المغذية الأخرى، ويوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية مثل تحسين إدارة نسبة السكر فى الدم وصحة الأمعاء والقلب، وفقا لما ذكره موقع "healthline". فوائد القلقاس الصحية لجسم الانسان 1. غنى بالألياف والمواد الغذائية المهمة الأخرىيحتوى القلقاس على كميات جيدة من العناصر الغذائية المختلفة التى لا يحصل عليها فى كثير من الأحيان، مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات C وE. 2. تساعد فى السيطرة على نسبة السكر فى الدمعلى الرغم من أن جذر القلقاس عبارة عن خضراوات نشوية، إلا أنه يحتوى على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة لإدارة مستوى السكر فى الدم الألياف والنشا المقاوم.

الألياف هى كربوهيدرات لا يمكن للبشر هضمها، نظرًا لعدم امتصاصه، فإنه ليس له أى تأثير على مستويات السكر في الدم، كما أنه يساعد على إبطاء عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات الأخرى، مما يمنع حدوث طفرات كبيرة في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

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يحتوى القلقاس أيضًا على نوع خاص من النشا، المعروف باسم النشا المقاوم، لا يمكن للبشر هضمه، وبالتالى لا يرفع مستويات السكر فى الدم، ما يقرب من 12٪ من النشا فى القلقاس المطبوخ هو النشا المقاوم، مما يجعله واحدة من أفضل مصادر هذا المغذيات.



3. يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب تساعد الألياف والنشا المقاوم في القلقاس فى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يحتوى القلقاس على أكثر من 6 جرامات من الألياف لكل كوب (132 جرامًا) أي مما يجعله مصدرًا ممتازًا للألياف، كما أنه يساعد فى خفض نسبة الكوليسترول فى الدم.

ونظرًا لوجود نسبة عالية من الألياف والنشا المقاوم فيساعد تناول القلقاس على الشعور بالامتلاء، ويقلل من السعرات الحرارية الكلية ويزيد من حرق الدهون، مما قد يؤدى إلى فقدان الوزن وتقليل الدهون فى الجسم.