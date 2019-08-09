إنفوجراف.. 8 نصائح وقائية لمريض القلب خلال الحج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الأطباء مرضى القلب من التعرض لأي مجهود بدني زائد، واستخدام الكرسي المتحرك أثناء الطواف والسعي عند الإحساس بالإجهاد حسب الرخص الشرعية. وعلى مريض القلب مراجعة الطبيب للتأكد من إمكانية أداء فريضة الحج وإعطائه الإرشادات الصحية المناسبة له خلال فترة الحج. ويوضح الإنفوجراف التالي أهم التعليمات لمريض القلب خلال أداء فريضة الحج حفاظا على صحته:



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