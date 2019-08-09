شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عيد الاضحي المبارك.. نصائح عشان تحافظ على وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فتة ولحمة وكرشة وممبار"هى الأكلات الرسمية فى عيد الاضحى فعلى الرغم من كونها تحتوى على نسبة عاليه من البروتين والفيتامينات المهمة لصحة الجسم وتقوية العضلات، إلا أن الإفراط فى تناولها قد يسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم.

لذلك يقدم الخليج 365 نصائح قبل عيد الاضحى لتفادى زيادة الوزن وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

1:تناول كميات قليلة من الطعام ينصح أن تكون اللحمة مشوية أو مسلوقة وذلك للوقاية من الدهون الزائدة بها.



طعام صحى

2:تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة، حتى لا تتعرض للتخمة وعسر الهضم وزيادة الوزن الشديدة.

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3:الاهتمام بممارسة النشاط البدنى بعد تناول الطعام سواء عن طريق المشى أو لحركة فى المنزل وذلك لحرق الدهون من الجسم.

4:الإكثار من تناول الخضروات والفواكه بدلا من النشويات واللحوم .



طبق السلطة

5:ينصح بتجنب تناول المشروبات الغازية بعد تناول الطعام، فهى من أسوأ العادات الغذائية التى تسبب زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم.

6: الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية بدلا من الكافيين والمشروبات الغازية،مع الاهتمام بوضع طبق السلطة على سفرة الطعام دائما.