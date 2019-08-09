عصير الفجل المشروب الصحي للقضاء على الدهون

إنقاص الوزن مهمة تتطلب تكاتف من عدة عناصر، الحمية، الرياضة، وأيضاً معززات لتفتيت الدهون وزيادة قدرة الجسم على حرق الدهون.

البعض قد يلجأ في هذا الشأن إلى الأدوية، لكن الأفضل و الأكثر أماناً هو الأطعمة والمشروبات الطبيعية التي تحسن الأيض وتعزز عملية تفتيت الدهون.

الفجل مشروب سحري لتفتيت الدهون

الفجل هو واحد الخضروات التي يمكن إضافتها إلى قائمة طعم الحمية، لأن الفجل فعال في فقدان الوزن كما أنه وليس له آثار جانبية.

الفجل أو المطبوخ، بالطبع من الخضروات عالية القيمة، لكن العصير يعمل بسحره أسرع من الطعام الصلب. يمتص الجسم بسرعة العناصر الغذائية من الفجل إذا كان في قوام سائل.

يحتوي عصير الفجل على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي لديها خصائص تقي من السرطان.

كيف تساعد مضادات الأكسدة على إنقاص الوزن؟

مضادات الأكسدة، كما يتضح من اسمها، تمنع الأكسدة المسببة لتلف الخلايا، و التي تؤثر على العمليات الحيوية، منها الأيض وحرق الدهون. عندما تمد جسمك بمضادات الأكسدة يرتفع معدل الأيض. وهذا بدوره يضمن عدم تخزين الكثير من الدهون في الجسم.

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يعمل عصير الفجل كمزيل للسموم و يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي والسموم الأخرى من الجسم. كما يساعد على الهضم وينظم أيضًا تدفق الصفراء. الهضم السليم يترك بالكاد أي فرصة لتكوين الغاز في جسمك.

الطريقة المناسبة لتناول عصير الفجل

مذاق عصير الفجل غير طيب، يحتوي على بعض المرارة، مما يجعل من الصعب عليكِ شربه كل يوم. لذا، يفضل مزجه مع عصائر الفواكه والخضروات الأخرى، مثل عصير الجزر أو التفاح أو الأناناس.



وصفة عصير الفجل:

المكونات:

½ كوب من شرائح الأناناس.

قطعة من الفجل.

الطريقة:

يُقطع الأناناس إلى قطع صغيرة.

يُغسل الفجل بالماء ويُقشر الجلد.

تقطع الفجل إلى قطع صغيرة.

يوضع الأناناس والفجل في الخلاط مع إضافة قليل من الماء النقي لتسهيل المزج.

تناولي كوب يومياً، ويفضل على الإفطار أو قبل الوجبة الرئيسية.

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