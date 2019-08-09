كيف سارت عملية نقل الحجاج إلى منى؟

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي خلال المؤتمر الصحفي الثاني لأمن الحج هذا العام .. أوضح أن المرحلة الأولى من عملية نقل الحجاج لأداء مناسكهم تمت بانسيابية ومرونة عالية.

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