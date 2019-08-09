شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. قشر المانجو يحميك من السرطان ويحافظ على معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر المانجو من الفواكه الصيفية التى يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب وشكلها المبهج، وفى الغالب يتخلص الكثيرون من قشر المانجو، لكن أثبتت بعض الدراسات أن قشور المانجو تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” فوائد قشر المانجو وفقا لما ذكره موقع herbaldynamicsbeauty.

1: يحتوى قشر المانجو على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة وبعض الفيتامينات الأخرى التى تحد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.



قشر المانجو

2: له دور فعال فى علاج مشاكل البشرة مثل التجاعيد والبقع، كما يعمل على نضارة وترطيب البشرة.

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3: يحد من خطر الإصابة بالتهابات المفاصل والعضلات وتحمى الجسم من هشاشة العظام والكسور.

4: يحافظ على صحة الجهاز العصبى ويحميها من المشاكل التى يتعرض لها ومنها ألزهايمر والخرف.

5: يحتوى قشر المانجو على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات وعسر الهضم.

6: يكافح الفيروسات والعدوى فى الجسم ويعزز صحة الجهاز المناعى.