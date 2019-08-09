شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الشيفتات الليلية.. تناول الجبن والبسكويت فى منتصف الليل يعزز اليقظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الدراسة الأولى من نوعها، كشف باحثو جامعة جنوب أستراليا كيف يمكن أن تؤثر أنماط الأكل على الأداء في العمل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدوا أن الوجبة الخفيفة كانت أفضل طريقة لتغذية العاملين في نوبة ليلية، بدلاً من تناول وجبة ثقيلة ، مثل السندويش أو أطباق الكاري.

وقال العلماء إن أوقات رد فعلهم كانت أسرع ، على الأرجح لأن الوجبة الكبيرة قد تجعلنا نشعر بالنعاس بشكل استثنائي في منتصف الليل.

ويشكو الملايين من عمال المناوبة من نظامهم الغذائي المدمر لأنهم اعتادوا على تناول الطعام طوال الليل.

وأظهرت الأبحاث أن الممرضات - اللاتي يعملن بانتظام في نوبات متأخرة - أكثر عرضة للإصابة بالسمنة ، ربما بسبب اضطراب ساعة الجسم أو الخيارات الغذائية السيئة.

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قال الباحث الرئيسي "شارلوت غوبتا" إن العديد من صناعات العمل تعتمد بشكل متزايد على الموظفين للعمل على مدار الساعة.

وتابع الباحثون: "نحن نعلم أن العديد من عمال النوبات الليلية يأكلون لمساعدتهم على البقاء مستيقظين، لكن حتى الآن ، لم يظهر أي بحث ما إذا كان هذا جيدًا أو سيئًا على صحتهم وأدائهم".

وأضاف الباحثون أن هذه هي الدراسة الأولى التي تبحث عن شعور العمال وأدائهم بعد تناول كميات مختلفة من الطعام.

وعلى الرغم من أن الباحثين لم يتمكنوا من توضيح الأسباب الكامنة وراء ارتفاع مستويات السمنة في طاقم الرعاية الصحية ، إلا أنهم اقترحوا أن ذلك قد يكون ناتجًا عن نوبات العمل المزعجة.