علي النعيمي: التعليم وتمكين المرأة أولوية في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس تحرير "العين الإخبارية"، إن دولة الإمارات نجحت وتميزت عن الآخرين برؤية قيادتها الحكيمة، التي ركّزت على 3 أشياء هي: الإيمان بالإنسان والاستثمار فيه وبتعليمه، وتمكين المرأة، والانفتاح على العالم.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي خلال استضافته في ملتقى الشباب العالمي، الذي نظمه مجلس عجمان للشباب تحت شعار "النهضة بالتعليم ٢٠١٩"، أن التغيير طال كل شيء في العصر الحالي.

وأضاف: "ما يناسب الحاضر مختلف عن الماضي، وما يناسب المستقبل مختلف عن الحاضر، ولذلك دولة الإمارات مسؤولة عن استشراف المستقبل وصناعته، ووضع خطط للمستقبل وليس للحاضر فحسب، ولذلك ثقة الشعب في دولة الإمارات بقيادته كبيرة، فقادتنا لم يقولوا شيئا إلا وفعلوه، وأصبحت الإنجازات في ثقافتنا مسلمات".

وفي المحور المتعلق بتمكين المرأة الإماراتية، أشار الدكتور علي راشد النعيمي إلى أن الكثير من الصور منذ فترة بدايات الاتحاد توثق زيارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى المدارس وإنشاء الجمعيات النسائية، وإيلائه الاهتمام الكبير بتمكين المرأة، والتمكين في ذلك الوقت كان بتعليم المرأة القراءة والكتابة.

وتابع "كان إقناع المجتمع بضرورة تعليم المرأة وتمكينها تحديا كبيرا في السابق، واستمر التمكين وفق متطلبات ومعطيات كل مرحلة إلى يومنا هذا، والذي توج بقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بزيادة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى ٥٠%، وكل هذه القرارات تخدم المرأة وتعزز مكانتها".