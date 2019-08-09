رجل غني يعرض جائزة مُثيرة لمن يُغري حبيبته

دفعت الغيرة رجلا غنيا إلى تقديم عرض مغر على أحد المواقع المتخصصة ببيع الأشياء الثمينة للأغنياء، العرض المغري تمثل بجائزة بلغت 18 مليون دولار.

وعرض الرجل الغني تمثل في البحث عن شاب جذاب بجسم رياضي وبذقن، من أجل أن يقوم بمحاولة إغراء صديقته.

وتوصَّل الرجل الغني إلى هذا العرض بعد علاقات سابقة اتسمت بالفشل، بالإضافة لطلب حبيبته المستمر بالزواج منه دون وجود عقد زواج بينهما، الأمر الذي أثار حيرته ودفعه لتقديم هذا العرض.

وسيحصل الشاب الذي يستطيع إغراء حبيبته على مبلغ يقدر بحوالي 18 ألف دولار أميركي، بالإضافة للعيش في شقة فخمة وسيكون تحت خدمته سيارتين فاريهتين خلال مدة عمله.

من جهته تحدث آرون هاربين، صاحب الموقع الذي نشر عليه الغني عرضه، عبر عن أمله بمساعدة الرجل الغني في الوقت الذي وصف هذا الإعلان بالغريب وبأنه لا يطمح لأن يقوم بتفريق الناس عن أحبابهم بخاصة عندما ينوون الزواج.

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