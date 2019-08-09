شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى الطبيعى.. 5 طرق بديلة للمضاد الحيوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المضاد الحيوى واحد من أشهر أنواع الأدوية التى تستخدم فى علاج العديد من الأمراض نظرا لاحتوائه على بعض الخصائص المقاومة للجراثيم والفيروسات، فهناك أنواع مختلفة له، ولكن أثبتت بعض الدراسات أن الافراط فى تناول المضاد الحيوى قد يضعف الجهاز المناعى ويؤثر على صحة الجسم.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هناك بدائل طبيعية آمنة تحتوى على المضاد الحيوى وهى:

1:الثوم، فمنذ قديم الزمن كان يستخدم الثوم فى علاج العديد من الأمراض وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المقاومة للفيروسات والجراثيم ، كما انه يعتبر بديل طبيعى للمضاد الحيوى.



بدائل المضاد الحيوى

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2:العسل الابيض، يحتوى على نسبة عالية من المواد المكافحة للعدوى والفيروسات، وينصح بتناوله يوميا لتعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض.

3:الزنجبيل، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والفيروسات والعدوى وعلاج نزلات البرد والانفلونزا.

4:القرنفل، من الطرق الطبيعية الأمنة التى تعمل على حماية الجسم من الأمراض والفيروسات ومقاومة العدوى.

5:الكركم، كان يستخدم فى الطب البديل لعلاج الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز المناعى ووقاية الجسم من العدوى والفيروسات.