شكرا لقرائتكم خبر عن ارتجاع أحماض المعدة سبب التهاب المرىء.. تعرف على أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المرىء يؤدى إلى الشعور بالألم والصعوبة فى البلع وألم فى الصدر وحرقة نتيجة لارتجاع الأحماض من المعدة، ما يسبب مشاكل صحية خطيرة ببطانة المرىء ويؤدى إلى التهابها ما يعطى شعورا بعدم الراحة سواء قبل تناول الطعام أو بعد تناوله.

ووفقا لموقع "Mayo Clinic" فإن المرىء له دور مهام فى عملية الهضم، فهو عضو بالجهاز الهضمى يتمثل دوره فى نقل الطعام من الفم إلى المعدة وتعرضه للالتهاب يؤدى إلى الشعور بعدم الراحة والحرقة الشديدة.

أعراض تؤكد الإصابة بالتهاب المرىء:

- صعوبة البلع.

- ألم فى الصدر.

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- انحشار الطعام فى قصبة المرىء.

- حرقة المعدة.

أسباب الإصابة بالتهاب المرىء

يوجد داخل قصبة المرىء عضلة تسمى العاصرة تحتوى على صمام، عندما ينفتح هذا الصمام حين لا يفترض به ذلك أو عند عدم انغلاقه كما ينبغى، قد تتراجع محتويات المعدة لأعلى إلى المرىء، ما يؤدى إلى الإصابه بارتجاع الحمض، وهو مرض يشكل مشكلة متكررة أو دائمة. وإحدى مضاعفات الارتجاع الإصابة المزمنة بالتهاب المرىء وتلف أنسجته.

التهاب المرىء اليوزينى، واليوزينيات هى خلايا الدم البيضاء التى تلعب دورًا مهمًا فى ردود الأفعال التحسسية، يحدث التهاب المرىء اليوزينى عند ارتفاع تركيز خلايا الدم البيضاء هذه فى المرىء، يمكن أن يحفز هذا النوع من التهاب المرىء عن طريق الأطعمة مثل الحليب، والبيض، والقمح، وفول الصويا والفول السودانى والفاصوليا، واللحم البقرى.

التهاب المرىء المُعدى، فقد تؤدى العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية فى أنسجة المرىء إلى التهاب المرىء، نادرًا ما يحدث التهاب المرىء المُعدى ويحدث غالبًا لدى أصحاب جهاز المناعة الضعيف.